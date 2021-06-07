У Києві чоловік пробрався у квартиру та взяв у заручниці власницю: фото, відео

У Києві пізно ввечері 6 червня чоловік пробрався до однієї з квартир у Деснянському районі. Він, погрожуючи власниці ножем, взяв її у заручники. Операцію проводили бійці КОРДу.
Інцидент стався на вулиці Лісківській. Квартира, у яку дістався зловмисник, розташована на 9 поверсі.
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Чоловік розбив вікно і заліз у помешкання
Після того, як повідомлення надійшло у поліцію, на місце виїхали патрульні, слідчі, а також спецпризначенці. Вони з'ясували, що чоловік розбив вікно і заліз всередину. Після цього він схопив зі столу кухонний ніж і почав погрожувати власниці.
Жінка встигла зателефонувати подрузі
На щастя, жінка встигла зателефонувати подрузі, а та вже подзвонила у поліцію. Бійці КОРДу розпочали переговори з нападником. На контакт він пішов і відчинив двері правоохоронцям та відпустив жінку.
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Потерпілу оглянули медики, а також їй знадобилась допомога психологів. Щодо незваного гостя, то ним виявився 68-річний киянин. Поліція розпочала кримінальне провадження за незаконне позбавлення волі або викрадення людини.Зверніть увагу! Затриманому готують повідомлення про підозру. Санкція статті передбачає до 3 років позбавлення волі.