У Києві стався черговий випадок антикарантинної агресії – чоловік бризнув газовим балончиком у жінку-оператора заправки, коли вона зробила йому зауваження про маску. Після цього хуліган перекинув ще кілька прилавків та втік.

Двоє співробітників заправки намагалися затримати чоловіка, але не вийшло – він вирвався й тепер порушника шукає поліція. Інцидент стався на одній із заправок в столичному Гідропарку.

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Агресивний порушник карантину

Чоловік зайшов до приміщення заправки без маски, а жінка-оператор зробила йому зауваження. На цьому ґрунті стався словесний конфлікт, який закінчився бійкою та погромом заправки.

Це другий випадок за тиждень

Це вже другий подібний випадок агресії на заправці через маску за останній тиждень. 8 квітня аналогічна ситуація трапилась на Харківському шосе.

Негідник плюнув жінці в обличчя через зауваження про відсутність маски. Після чого втік з місця події. Вже наступного дня чоловіка спіймали патрульні поліцейські. Його оштрафували на чималу суму.