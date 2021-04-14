У Києві ще один чоловік розгромив заправку через зауваження про маску

Джерело:"Сегодня"
У Києві стався черговий випадок антикарантинної агресії – чоловік бризнув газовим балончиком у жінку-оператора заправки, коли вона зробила йому зауваження про маску. Після цього хуліган перекинув ще кілька прилавків та втік.
Двоє співробітників заправки намагалися затримати чоловіка, але не вийшло – він вирвався й тепер порушника шукає поліція. Інцидент стався на одній із заправок в столичному Гідропарку.
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Чоловік зайшов до приміщення заправки без маски, а жінка-оператор зробила йому зауваження. На цьому ґрунті стався словесний конфлікт, який закінчився бійкою та погромом заправки.
Це вже другий подібний випадок агресії на заправці через маску за останній тиждень. 8 квітня аналогічна ситуація трапилась на Харківському шосе.
Негідник плюнув жінці в обличчя через зауваження про відсутність маски. Після чого втік з місця події. Вже наступного дня чоловіка спіймали патрульні поліцейські. Його оштрафували на чималу суму.