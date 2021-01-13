Київські патрульні надали допомогу чоловіку, який намагався накласти на себе руки. Після стрибка з 5 поверху постраждалий перебував у свідомості.

Про можливу спробу самогубства патрульні дізналися від батька чоловіка, який зазначив, що його син може накласти на себе руки. Про це розповіли у пресслужбі патрульної поліції Києва.

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Коли ж правоохоронці прибули на місце виклику, у квартирі на 5 поверсі вони нікого не знайшли.

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Патрульні потрапили до помешкання, адресу якого вказав заявник, без якихось перешкод – двері квартири були не зачинені.

З балкона інспектори помітили силует чоловіка, який лежав під будинком.

Коли поліціянти підбігли до постраждалого, він перебував у свідомості, але у неадекватному стані.

Під час розмови з патрульними чоловік сплутав їх з янголами та заявив, що кається у скоєному.

Поліцейські надали постраждалому першу допомогу, а потім його госпіталізували медики швидкої. Інформації про важкість його травм наразі немає.

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