Правоохоронці відреагували на виклик мешканців будинку на вулиці Академіка Єфремова. Одразу кілька людей повідомили про крики та постріли, які чули з четвертого поверху.

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Коли патрульні прибули на місце події, вони побачили у вікні чоловіка з гвинтівкою в руках.

У квартирі знайшли наркотики

Інспектори поліції піднялися до квартири, де мешкає зловмисник, та поспілкувалися з ним.

Чоловік самостійно відкрив правоохоронцям двері та пустив їх до житла.

Всередині приміщення поліцейські побачили пневматичну гвинтівку, пістолет та наркотики, після чого викликали слідчо-оперативну групу.

51-річного власника квартири затримали.

Заборонені речовини поліцейські вилучили та направили на експертизу. Наразі невідомо, як саме кваліфікували подію слідчі. Якщо пістолет, який знайшли у зловмисника, є бойовим або травматичним, йому можуть інкримінувати незаконне зберігання зброї. Дозволу на володіння пневатичною зброєю, згідно з Кримінальним кодексом України, не потрібно.

А от за зберігання наркотичних засобів, якщо з'ясується, що чоловік не збирався їх продавати, затриманого можуть відправити на 2 роки виправних робіт або заарештувати на 6 місяців. Також служителі Феміди можуть позбавити чоловіка волі на 3 роки.

Дивіться відео з чоловіком, який стріляв з вікна своєї квартири у Києві: