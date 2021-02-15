У Києві 15 лютого на Дорогожичах чоловік впав на слизькому тротуарі. Він більше не піднявся – на жаль, лікарі констатували смерть.

Жахливий випадок стався на вулиці Олени Теліги. За інформацією програми "Київ.NewsRoom" телеканалу "Київ", цю частину доріжки, де стався нещасний випадок, мають розчищати магазини і кіоски, які там розташовані.

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На фейсбук-сторінці dtp.kiev.ua у коментарях під дописом про цю трагедію пише користувач Юрій Бондаренко. Він стверджує, що знав цю людину.

Це був мій товариш. Я його давно знаю. У його дружини, син інвалід. Сама отримує мізерну пенсію. Але що найстрашніше, так це те, що поховати його у неї нема за що. Навіть на кремацію немає грошей,

– пише чоловік.

Інші люди припускають, що можливо він помер до падіння. Всі обставини з’ясовуватиме поліція.

У Києві чоловік вбився на слизькому тротуарі: дивіться відео