Жахливий інцидент трапився на вулиці Генерала Геннадія Воробйова, що у Солом'янському районі. Про це 24 каналу повідомили у поліції Києва.

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Чоловік не віддавав собаку

Небайдужі помітили сварку та собаку, вони викликали поліцію. Очевидиця Аліна Нестерова розповіла, що господар тваринки був напідпитку.

Відмовлявся віддавати нам тварину, відмовлявся надавати їй допомогу. Кричав "Це мій пес, я його виховував, я його і вб'ю!"

– написала жінка.

Ось цей чоловік й вбив власного собаку / фото з фейсбуку

Також вона розповіла, що спочатку це був просто п’яний гамір, а пізніше всі почули скавчання безневинної жертви злочину.

Близько першої ночі було чути крики і галас… П’яна компанія сперечалася між собою. Аж поки орієнтовно з четвертого поверху не випав донизу собака,

– написала пані Аліна.

Коли приїхала поліція, собаку повезли до клініки. Однак врятувати тваринку вже не встигли.

Очевидці закликають поширювати цю інформацію, аби господар поніс відповідальність.

Що кажуть у поліції

Зазначили, що наразі встановлюють всі обставини щодо сварки та загибелі тварини. Слідчі працюють на місці та опитують сусідів. "Господаря" собаки можуть засудити на 8 років.