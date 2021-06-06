У Києві чоловік викинув собаку з вікна багатоповерхівки: тваринка не вижила

У Києві під час конфлікту в компанії чоловік викинув собаку з багатоповерхівки. Ба більше, він навіть відмовлявся віддати пса небайдужим, аби встигнути його врятувати.

Жахливий інцидент трапився на вулиці Генерала Геннадія Воробйова, що у Солом'янському районі. Про це 24 каналу повідомили у поліції Києва.

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Чоловік не віддавав собаку

Небайдужі помітили сварку та собаку, вони викликали поліцію. Очевидиця Аліна Нестерова розповіла, що господар тваринки був напідпитку.

Відмовлявся віддавати нам тварину, відмовлявся надавати їй допомогу. Кричав "Це мій пес, я його виховував, я його і вб'ю!"

– написала жінка.



Ось цей чоловік й вбив власного собаку / Фото з Фейсбуку

Також вона розповіла, що спочатку це був просто п’яний гамір, а пізніше всі почули скавчання безневинної жертви злочину.

Приблизно о 1 ночі було чути крики і галас… П’яна компанія сперечалася між собою. Аж поки орієнтовно з четвертого поверху не випав донизу собака,

– написала пані Аліна.

Коли приїхала поліція, собаку повезли до клініки. Однак врятувати тваринку вже не встигли – вона померла дорогою

Очевидці закликають поширювати цю інформацію, аби господар поніс відповідальність.

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Що кажуть у поліції

Правоохоронців про подію повідомила місцева мешканка. На місці поліцейські опитали свідків і з’ясували всі обставини, повідомляє пресслужба Нацполіції Києва.

За фактом інциденту відкрили кримінальне провадження. Мовиться про статтю "Жорстоке поводження з тваринами". Вона передбачає до восьми років позбавлення волі.