Про інцидент київських правоохоронців повідомила місцева мешканка. Вона побачила, як невідомий викидає тварин на вулиці Оноре де Бальзака.

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На виклик відправили кілька нарядів патрульної поліції, слідчо-оперативну групу, а також дізнавача територіального управління поліції.

Слідча Олександра Недухова зазначила, що правоохоронцям вдалося встановити квартиру, у якій живе зловмисник. 42-річний чоловік у всьому зізнався.

Фігурант напідпитку вирішив погратися з тваринами. Під час гри доросла кішка подряпала йому руку, через це він викинув її та 4 кошенят з вікна,

– повідомила вона.

На жаль, кішка та 3 кошенят загинули, їм не вдалося пережити падіння. Ще одне кошеня перебуває на лікуванні у ветеринарній клініці.

Довідка. Слідчі розслідують кримінальне провадження за статтею про жорстоке поводження з тваринами. Зловмиснику загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі.