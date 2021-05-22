Про інцидент київських правоохоронців повідомила місцева мешканка. Вона побачила, як невідомий викидає тварин на вулиці Оноре де Бальзака.
Читайте також Рятували виснажених собак і знайшли плантацію маріхуани: деталі інциденту під Одесою
На виклик відправили кілька нарядів патрульної поліції, слідчо-оперативну групу, а також дізнавача територіального управління поліції.
Слідча Олександра Недухова зазначила, що правоохоронцям вдалося встановити квартиру, у якій живе зловмисник. 42-річний чоловік у всьому зізнався.
Фігурант напідпитку вирішив погратися з тваринами. Під час гри доросла кішка подряпала йому руку, через це він викинув її та 4 кошенят з вікна,
– повідомила вона.
На жаль, кішка та 3 кошенят загинули, їм не вдалося пережити падіння. Ще одне кошеня перебуває на лікуванні у ветеринарній клініці.