Трагічна подія сталася вдень 1 квітня на Осокорках у Києві. Чоловік вистрибнув з вікна 20 поверху та пробив дах приватної клініки. Врятувати постраждалого не змогли.

Черговий випадок самогубства стався на очах у дітей-родічів чоловіка. На місці події працюють медики швидкої та представники слідчо-оперативної групи.

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Як зазначили у поліції в коментарі 24 каналу , за фактом суїциду правоохоронці відкрили кримінальну справу. Подію кваліфікували як умисне вбивство із позначкою про самогубство.

Що відомо про падіння чоловіка у Києві

Інцидент стався вдень 1 квітня на Дніпровській набережній. Чоловік, який прийшов у гості до брата, що мешкає у 25 будинку, раптом вирішив стрибнути з 20 поверху.

Момент стрибка бачили племінники загиблого.

Свідками події стали працівники та відвідувачі медичного закладу, оскільки чоловік пробив дах розташованого на першому поверсі будівлі приватної клініки.

Наразі правоохоронці опитують очевидців події та з'ясовують всі обставини самогубства. Інформації щодо причин суїциду поки що немає.

Дивіться відео з місця падіння чоловіка з висоти у Києві:

У 2021 у Києві стрімко зросла кількість самогубств. Серед дітей з початку року поліцейські зафіксували 6 випадків суїцидів. Статистика серед дорослих невідома.