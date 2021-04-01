На очах у дітей: у Києві чоловік вистрибнув з 20 поверху та проломив дах лікарні – відео

Джерело:24 канал
Трагічна подія сталася вдень 1 квітня на Осокорках у Києві. Чоловік вистрибнув з вікна 20 поверху та пробив дах приватної клініки. Врятувати постраждалого не змогли.
Черговий випадок самогубства стався на очах у дітей-родічів чоловіка. На місці події працюють медики швидкої та представники слідчо-оперативної групи.
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Наразі правоохоронці опитують очевидців події та з'ясовують всі обставини самогубства. Інформації щодо причин суїциду поки що немає.
Дивіться відео з місця падіння чоловіка з висоти у Києві:У 2021 у Києві стрімко зросла кількість самогубств. Серед дітей з початку року поліцейські зафіксували 6 випадків суїцидів. Статистика серед дорослих невідома.