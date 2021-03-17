У Києві чоловік хотів врятувати песика, але сам опинився посеред крижаного озера у біді

У Києві в Оболонському районі чоловік рятував пса, який опинився у воді посеред крижаного озера. Проте він сам потрапив у пастку.

На допомогу прийшли водолази-рятувальники. Вони допомогли собаці й витягнули чоловіка.

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ДСНС повідомляє, що інцидент трапився на озері Опечень.

Пес провалився під лід

Робітники одного з підприємств побачили, що їхній пес провалився під лід, і вирішили самотужки дістати його на берег. Проте чоловік потрапив у крижану пастку – він зайшов приблизно на 70 метрів від берега й стояв на тонкому льоду.

За допомогою рятувальної мотузки надзвичайники дісталися до собаки та забрали її з води.

Happy End

Чоловіка транспортували до берега, від медичної допомоги він відмовився. Робітники забрали собаку у тепло, і подякували працівникам ДСНС за допомогу.

На Оболоні рятували собаку та чоловіка: дивіться відео