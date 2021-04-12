У Києві 12 квітня в ботанічному саду імені Гришка помітили незвичайного плавця. Чоловік заліз у тамтешній фонтан й почав плавати та ще у різних стилях.

Курйозне відео одразу стало вірусним у соцмережах. Втім, причини такої дивної поведінки чоловіка невідомі. Ймовірно він просто був під дією алкоголю чи наркотиків.

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Нормальний заплив

Відео зняв відвідувач саду – він не став заважати плавцю, а просто фільмував усе на камеру, при цьому ще й коментуючи: "Нормально йде".

Невідомий плавець, незважаючи на мілку водойму використав спочатку щось на кшталт брасу, а потім перейшов й на плавання на спині. Роздягатися не став – стрибнув у воду у верхньому одязі.

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Реакція соцмереж

У коментарях люди висловлюють різні теорії такої поведінки – "вдома води немає", "тренується у плаванні", а користувачка Наталя пише, що це "людина-амфібія заблукала".