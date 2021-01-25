Вночі 25 січня на вулиці Анатолія Петрицького у Святошинському районі сталася досить потужна аварія. Легковик Alfa Romeo на чималій швидкості врізався у стовп.

Внаслідок аварії водій машини дивом вижив. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на місцеві спільноти у телеграмі. В Одесі легковик на швидкості влетів у яму, яку залишили комунальники: відео Очевидці стверджують, що власник легковика перебував у стані сп'яніння. Що відомо про жорстку аварію на Святошині у Києві За попередніми даними, водій легковика не впорався із керуванням та влетів у невідому перешкоду.

Внаслідок зіткнення в Alfa Romeo відлетіло колесо, а машина перекинулася.

На величезній швидкості легковик дахом влетів у стовп.

Від удару елітна автівка отримала вкрай серйозні пошкодження. Скоріш за все, ремонту вона вже не підлягає. На місці події працювали медики швидкої та поліціянти. Правоохоронці з'ясовуватимуть всі обставини ДТП. Дивіться відео з місця аварії за участю Alfa Romeo у Києві: