Міг бути нетверезим: у Києві чоловік вщент розбив елітну Alfa Romeo дахом об стовп – відео

Вночі 25 січня на вулиці Анатолія Петрицького у Святошинському районі сталася досить потужна аварія. Легковик Alfa Romeo на чималій швидкості врізався у стовп.
Внаслідок аварії водій машини дивом вижив. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на місцеві спільноти у телеграмі.
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На місці події працювали медики швидкої та поліціянти. Правоохоронці з'ясовуватимуть всі обставини ДТП.
Дивіться відео з місця аварії за участю Alfa Romeo у Києві: