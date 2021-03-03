Син ошуканої киянки разом із друзями ввечері 2 березня змогли затримати чоловіка, який обдурив літню жінку та забрав у неї чималі заощадження. Афериста передали поліцейським після "роз'яснювальної бесіди".

Зловмисника затримали правоохоронці, а через його діяльність відкрили кримінальне провадження. Гроші ж, які отримав чоловік, повернули потерпілій.

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Забрав "на допомогу дітям після ДТП"

За попередніми даними, ввечері 2 березня зловмисник подзвонив на домашній телефон літній жінці, та представився поліцейським.

Після цього він повідомив їй, що "її син потрапив у ДТП", а для уникнення проблем із законом, йому потрібні гроші.

Аферист приїхав до жінки у Солом'янський район Києва, після чого вона віддала йому 20 тисяч гривень.

Коли ж жінка подзвонила синові, стало зрозуміло, що її обдурили. Втім, родич потерпілої зумів не тільки відстежити підозрюваного, але й затримати його.

Після "профілактичної бесіди" чоловіка передали слідчим.

Дивіться відео з затриманим за ошукання киянки: