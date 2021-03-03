Затримали та передали копам: У Києві "поліцейський" забрав у пенсіонерки 20 тисяч гривень

Джерело:Київ оперативний
Син ошуканої киянки разом із друзями ввечері 2 березня змогли затримати чоловіка, який обдурив літню жінку та забрав у неї чималі заощадження. Афериста передали поліцейським після "роз'яснювальної бесіди".
Зловмисника затримали правоохоронці, а через його діяльність відкрили кримінальне провадження. Гроші ж, які отримав чоловік, повернули потерпілій.
Дивіться також Киянина, який помер нібито після повернення додому, зарізала рідна теща: фото
Коли ж жінка подзвонила синові, стало зрозуміло, що її обдурили. Втім, родич потерпілої зумів не тільки відстежити підозрюваного, але й затримати його.
Після "профілактичної бесіди" чоловіка передали слідчим.
Дивіться відео з затриманим за ошукання киянки: