Вимагав 5 тисяч доларів: у Києві чоловік захопив авто з жінкою та донькою – фото
Злочин стався в Оболонському районі Києва ввечері 22 квітня. Чоловік, взяв у заручники двох жінок та погрожував їм зброєю.
Джерело:поліція Києва
Правоохоронці стверджують, що зловмисник вимагав від заручниць 5 тисяч доларів. Ці гроші чоловік отримав. Але затримали його лише наступного дня після злочину.
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Одразу не затримували
- На вулиці Маршала Тимошенка невідомий потерпілим чоловік підсів на заднє сидіння позашляховика Volvo та почав погрожувати жінкам фізичною розправою.
- Зловмисник вимагав 5 тисяч доларів, однак такої суми готівкою ні в кого з потерпілих не було. Через це одна з потерпілих подзвонила чоловіку та попросила його привезти гроші.
- Саме чоловік звернувся до поліцейських, які одразу ж зібрали на місці події групу захоплення. Втім, спецоперацію вирішили не проводити, оскільки існувала загроза супутніх жертв.
- Один з правоохоронців під виглядом чоловіка потерпілої підійшов до машини та віддав гроші. Після цього чоловік відпустив жінок.
Чоловік відпустив заручників після отримання грошей / Фото поліції Києва
Оперативники простежили за зловмисником та наступного дня затримали його. Зловмисником виявився 30-річний житель Києва. Йому оголосили про підозру у вчиненні розбою.
Незабаром суд обиратиме чоловіку запобіжний захід.
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