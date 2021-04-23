Вимагав 5 тисяч доларів: у Києві чоловік захопив авто з жінкою та донькою – фото

Джерело:поліція Києва
Злочин стався в Оболонському районі Києва ввечері 22 квітня. Чоловік, взяв у заручники двох жінок та погрожував їм зброєю.
Правоохоронці стверджують, що зловмисник вимагав від заручниць 5 тисяч доларів. Ці гроші чоловік отримав. Але затримали його лише наступного дня після злочину.
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Чоловік відпустив заручників після отримання грошей / Фото поліції Києва
Оперативники простежили за зловмисником та наступного дня затримали його. Зловмисником виявився 30-річний житель Києва. Йому оголосили про підозру у вчиненні розбою.
Незабаром суд обиратиме чоловіку запобіжний захід.
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