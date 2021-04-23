Вимагав 5 тисяч доларів: у Києві чоловік захопив авто з жінкою та донькою – фото

Злочин стався в Оболонському районі Києва ввечері 22 квітня. Чоловік, взяв у заручники двох жінок та погрожував їм зброєю.

Правоохоронці стверджують, що зловмисник вимагав від заручниць 5 тисяч доларів. Ці гроші чоловік отримав. Але затримали його лише наступного дня після злочину.

Дивіться також Викрали годинників на 3 мільйони: на Київщині затримали угруповання з Азербайджану – відео

Підозрюваному загрожує до 12 років тюрми. Якщо суд визнає його провину.

Одразу не затримували

На вулиці Маршала Тимошенка невідомий потерпілим чоловік підсів на заднє сидіння позашляховика Volvo та почав погрожувати жінкам фізичною розправою.

Зловмисник вимагав 5 тисяч доларів, однак такої суми готівкою ні в кого з потерпілих не було. Через це одна з потерпілих подзвонила чоловіку та попросила його привезти гроші.

Саме чоловік звернувся до поліцейських, які одразу ж зібрали на місці події групу захоплення. Втім, спецоперацію вирішили не проводити, оскільки існувала загроза супутніх жертв.

Один з правоохоронців під виглядом чоловіка потерпілої підійшов до машини та віддав гроші. Після цього чоловік відпустив жінок.



Чоловік відпустив заручників після отримання грошей / Фото поліції Києва

Оперативники простежили за зловмисником та наступного дня затримали його. Зловмисником виявився 30-річний житель Києва. Йому оголосили про підозру у вчиненні розбою.

Незабаром суд обиратиме чоловіку запобіжний захід.



Киянину загрожує до 12 років ув'язнення / Фото поліції Києва