Пропонував допомогу з роботою: у Києві чоловік зґвалтував 19-річну дівчину

За підозрою у скоєнні тяжкого злочину поліцейські затримали 32-річного уродженця Миколаївщини. Чоловіку інкримінують зґвалтування та пограбування молодої дівчини.

Про скоєний злочин правоохоронці дізналися від самої потерпілої. Дівчина викликала поліцію та повідомила, що її пограбував та зґвалтував новий знайомий. Стався інцидент на вулиці Залізничній.

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Зловмисник, як стверджує молодиця, відібрав у неї гроші та мобільний телефон.

Що відомо про зґвалтування 19-річної киянки

Як з'ясували правоохоронці, злочин нібито вчинив чоловік, з яким дівчина нещодавно познайомилася. Він запропонував допомогти їй з працевлаштуванням.

Під час зустрічі кривдник буцімто закинувся на дівчину та зґвалтував її. Закінчивши з сексуальним насильством, чоловік забрав у неї з сумочки коштовності, після чого втік.

Через кілька годин після зґвалтування зловмисника затримали.

Ймовірним ґвалтівником виявився 32-річний уродженець Миколаївщини, який раніше мав проблеми з законом.

Тепер чоловіку інкримінують скоєння зґвалтування та грабежу. Якщо суд визнає його винним, зловмиснику загрожує від 3 до 6 років позбавлення волі. Йому повідомили про підозру. Незабаром служителі Феміди обиратимуть для чоловіка запобіжний захід.