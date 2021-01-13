Трагічна подія сталася близько 12:00 13 січня на вулиці Вишгородській, 44-а в Оболонському районі Києва. 60-річний чоловік, який намагався прорити тунель для силового кабелю під плитою біля будинку, загинув внаслідок обвалу.

Врятувати постраждалого намагалися бійці ДСНС, але допомогти йому вже ніхто не зміг. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Києва.

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Рятувальники лише дістали тіло загиблого та передали експертам для з'ясування всіх обставин трагедії.

Що відомо про загибель чоловіка у дворі багатоповерхівки в Києві



Обставини смерті монтажника з'ясовують поліціянти / Фото пресслужби ДСНС Києва

Монтажник намагався прорити тунель, щоб прокласти по ньому електричний кабель.

За попередніми даними, він не застосовував ніяких засобів безпеки від обвалів.

Коли чоловіка завалило землею, свідки одразу викликали рятувальників та швидку.

На місці події працювали 10 співробітників ДСНС та 2 одиниці техніки.

Через що саме стався обвал, невідомо. Це з'ясовуватимуть слідчі. За фактом загибелі чоловіка правоохоронці відкрили кримінальну справу.



Чоловік намагався прорити тунель фактично під будинком / Фото пресслужби ДСНС Києва