У Києві рятувальники ДСНС 1 березня допомогли двом чоловікам зійти із крижини, яка відкололась й несла людей по течії. Вони вирішили прогулятися замерзлим Дніпром.

Інцидент стався поблизу мосту Патона, що у Дніпровському районі столиці.

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Рятувальники за допомогою надувного човна забрали чоловіків із крижини. Як з’ясувалось, вони просто вирішили прогулятись по льоду, як раптом крига відкололась. До речі, чоловіки узяли на прогулянку великі палки, які схожі на весла.

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Варто підкреслити, що крига на річці вже майже вся розтанула.

В ДСНС наголошують, що в нинішніх погодних умовах виходити на лід дуже небезпечно. "Будьте обережні та дбайте про своє життя", – попереджують рятувальники.