Як стверджують свідки події, які зняли напад на відео, двоє нападників на очах у багатьох людей побили молодого хлопця. Закінчився інцидент тим, що у потерпілого забрали телефон і гаманець із всіма документами.

До теми Вкрали понад мільйон гривень готівки: на Київщині затримали дует серійних злодіїв – фото

Після вчинення злочину порушники пішли з місця події.

Удавали, що забрали своє

За попередніми даними, пограбування почалося безпосередньо у салоні маршрутки на зупинці "Київ-Дніпровський".

Чоловіки нібито звинуватили хлопця у вчиненні крадіжки та силоміць витягли його з автобуса.

Ані пасажири, ані водій не прийшли йому на допомогу. Захистити юнака намагалися люди, які стояли на зупинці в очікуванні свого транспорту. Втім, вони намагалися вгамувати конфлікт лише словами.

Потерпілий намагався відбитися від чоловіків, але спроби були марними. Вони забрали у нього цінні речі та втекли.

Внаслідок інциденту, окрім тілесних ушкоджень, молодик залишився без паспорта, ідентифікаційного коду, гаманця з грошима та банківськими картками, а також мобільного телефона.

Чи спіймали зловмисників правоохоронці, невідомо. Наразі жодних коментарів від поліції з приводу цього інциденту не було.

Дивіться відео побиття хлопця чоловіками у Києві:

Зверніть увагу! Нещодавно в Києві кремезний чоловік жорстоко побив хлопця. Сталося це біля під’їзду. Причина нападу – зловмиснику не сподобалася зовнішність його жертви.