У Києві за добу на COVID-19 захворіло вдвічі більше людей, аніж одужало

Минулої доби в столиці виявили 151 нового хворого на коронавірусну хворобу. Згідно з офіційною статистикою, 72 людини одужали.

Таке зростання кількості хворих у порівнянні з випадками одужання, скоріш за все, пов'язане з вихідними. У робочі дні кількість виписаних пацієнтів та випадків одужання, які вносять до статистики, є значно більшими.

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Згідно з даними РНБО, минулої доби померли 15 пацієнтів.

Кількість хворих знову майже рекордна

Попри певне покращення ситуації у лікарнях, загальна кількість хворих продовжує збільшуватись. Наразі у Києві 67 410 інфікованих COVID-19. І це – ледве не найбільший показник за кількістю активних випадків хвороби з початку пандемії. Загалом кількість хворих, згідно з офіційною статистикою, майже постійно зростає.

У Центрі громадського здоров'я інформацію про кількість зроблених за добу тестів досі не виклали.

підтвердили діагноз 196 592 мешканцям;

4681 пацієнт помер;

124 573 жителі одужали від хвороби.

Послаблення вже завтра

З початку пандемії у Києві:

З 5 травня у Києві знову послаблять карантинні обмеження. У столиці відкриють дитячі садочки, школи та виші. У спортивних закладах дозволять почати навчально-тренувальний процес. Також кияни отримають повний доступ до соціальних послуг. Також у Києві діють правила, які МОЗ передбачив у рамках адаптивного карантину. Наразі у місті діють обмеження жовтої зони.

Зони карантину в Україні / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу