У Києві на Деміївській площі зіткнувся рейсовий автобус "Київ – Маріуполь" з міським "колегою". Це сталось вранці 9 червня біля центрального автовокзалу на проспекті Науки.

Ймовірно, міжміський автобус якраз збирався вирушити у Маріуполь. Причини аварії – наразі невідомі. В Патрульні поліції повідомили, що у результаті ДТП постраждали люди.

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Втім, на відео, яке поширили у соцмережах, видно, що було лобове зіткнення. У такому стані автобуси поїдуть лише на ремонт.

Рух ускладнено

Патрульні додають, що на місці ДТП ускладнено рух. Мовиться про ділянку в напрямку від проспекту Лобановського до проспекту Науки.

У Києві на Деміївській площі зіткнулись автобуси: відео

На неофіційному телеграм-каналі Magnolia TV також опублікували фотографії з місця події.

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