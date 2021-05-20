У Києві на Деміївській площі величезний фонтан води залив автівки: відео

У Києві на Деміївській площі 20 травня біля бібліотеки Вернадського відбувся порив труби. Величезний фонтан залив припарковані автівки.

Аварія сталась о 14:48 під час гідравлічних випробувань тепломереж у зоні обслуговування ТЕЦ-5. Утворився струмінь і відбувся провал асфальту.

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Перевіряли міцність тепломережі

В КМДА повідомили, що витік води вже локалізували.

Теплові мережі випробовують на гідравлічну міцність та щільність, щоб своєчасно виявити слабкі місця трубопроводів і зменшити рівень аварійності під час старту наступного опалювального сезону,

– йдеться у повідомленні адміністрації.

Також там підкреслили, що пошкоджений трубопровід експлуатується 43 роки.

Відео пориву розлетілось у соцмережах:

Наслідки

Також в спільноті "Київ оперативний" опублікували фото з наслідками аварії. Повідомляється, що нібито струмінь пошкодив 12 машин.

Подейкують, що на місце аварії приїде Віталій Кличко.