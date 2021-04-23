Без цілування хрестів: у Києві детально розписали як церкви мають працювати на Великдень

У Києві влада затвердила особливі вимоги до проведення релігійних заходів під час епідемії коронавірусу. В КМДА детально пояснили як мають працювати церкви на Великдень.

Місто рекомендує релігійним організаціям забезпечити трансляції богослужінь на українських телеканалах, через інтернет мережу. А керівники церков і релігійних організацій мають орієнтувати прихожан утриматися від відвідування храмів у дні святкувань Вербної неділі та Великодня задля їх безпеки.

Раніше ми писали про це Кличко розповів, як мають працювати церкви у Києві на Великдень

Рекомендації від КМДА

Під час відвідування релігійних заходів прихожани мають користуватися захисними масками.

До відвідування заходів не мають допускати прихожан з ознаками гострих респіраторних захворювань.

Перед проведенням богослужінь мають проводити моніторинг стану здоров’я священнослужителів.

У культових спорудах до початку та після завершення богослужінь – робити провітрювання та дезінфекцію.

Кількість відвідувачів на богослужіннях має бути обмежена з розрахунку одна особа на 10 квадратних метрів споруди чи приміщення.

Якщо релігійний захід проводиться на відкритому повітрі, між присутніми повинні забезпечити дотримання дистанції 1,5 метра (за винятком членів однієї сім’ї, що живуть разом).

Про роботу волонтерів

Також церкви та релігійні організації мають забезпечити роботу волонтерів з числа прихожан та провести для них обов’язковий інструктаж щодо організації дотримання протиепідемічних заходів.

Волонтерів необхідно забезпечити масками з розрахунку 1 маска на 3 години роботи та антисептиками, провести відповідне навчання з використання та знешкодження відпрацьованих масок, серветок.

Біля входу до церковних споруд мають бути розміщені станції дезінфекції рук, а біля входу – не допускатися скупчення людей.

Без цілування

Шанування святинь (Хреста, ікон, святих мощей) рекомендують виявляти через поклоніння перед ними, без цілування.

Освячення пасхальних кошиків церкви мають проводити лише за межами храму з дотриманням відстані не менше 1,5 метри між прихожанами. На території повинно бути нанесено маркування для дотримання безпечних санітарних відстаней та чергування волонтерів.

Влада зустрічалась з представниками церков

Віталій Кличко та міська влада зустрічалася з представниками всіх конфесій і закликала їх дотримуватися правил і обмежень та роз’яснити необхідність таких заходів своїм прихожанам.

Оскільки ситуація із захворюваністю на коронавірус у Києві поки залишається складною, головне завдання – зробити все можливе, щоб зберегти життя та здоров’я людей, йдеться у повідомленні пресслужби КМДА.