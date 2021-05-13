У Києві дід з ножем грабував магазини

У Києві 13 травня чоловік віком 60 – 70 років біля метро "Харківська" з ножем у руках пограбував один магазин – з каси забрав 2 тисячі гривень. Вирішивши, що це мало, він зайшов в інший супермаркет, але там продавець дав нападнику відсіч.

Це сталось близько 9 години ранку. Грабіжника-пенсіонера розшукує поліція.

Останні кримінальні новини Обкрадали маєтки на Київщині: поліцейські затримали банду серійних крадіїв з Грузії

Дід напав на супермаркети

Інформація про цей інцидент з'явилась в соцмережах. Зокрема, у спільноті dtp.kiev.ua.

Чоловік віком 60-70 років з ножем увірвався спочатку до одного магазина забравши касу – 2 тисячі гривень А потім зрозумів що мало і завітав до сусіднього який розташований за 200 метрів. Касир в останньому не злякався і грабунок не вдався,

– йдеться у повідомленні.

Реакція соцмереж

Підписників спільноту цей доволі сумний випадок чомусь насмішив. Користувач Олексій Ю. назвав пенсіонера Джоном Діллінджером – це американський грабіжник банків. На його рахунку понад 2 десятки банків й 4 поліцейських відділення. У 30-х роках минулого століття його вважали ворогом держави № 1.