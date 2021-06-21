У Києві діти запустили небезпечний TikTok-челендж: за таке садять у в'язницю

Підлітки з Києва крадуть ковпачки з логотипами з коліс автомобілів і хваляться цим у тіктоці. За такий челендж в Україні передбачена кримінальна відповідальність.

У мережі є вже навіть окремі акаунти, які присвячені такому челенджу. Водночас у фейсбуці на таку "розвагу" неповнолітніх реагують постраждалі, у яких вкрали ковпачки.

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Новий небезпечний челендж у тіктоці

Постраждалі власники авто закликають батьків краще слідкувати за власними дітьми, а також провести з ними виховні розмови. Ковпачки, які підлітки вже встигли викрасти, необхідно повернути на місце.

Користувачі мережі реагують допис одного із водіїв, що постраждав від тікток-челенджу. У коментарях люди написали, що також стали жертвами нового тренду.