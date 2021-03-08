У Києві дитина гралася на крижині, а мати чекала на березі: мережу обурило відео

На Русанівці, що у Києві, трапився курйозний інцидент. Мама дозволила доньці бавитися на крижині, а сама чекала її на березі.

Це помітили очевидці, відповідне відео опублікували у мережі 8 березня. Користувачі фейсбуку обурені таким вчинком.

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На відео видно, що жінка чекає дитину на березі. Крім цього, ймовірно, вона у цей час ще й користувалася телефоном – розмовляла з кимось.

Дитина бавиться на крижині у Києві: відео з фейсбук-сторінки "Київ Оперативний"



Зауважимо, те, що на цих кадрах саме мати дитини – лише припущення автора відео. 24 канал не може підтвердити або спростувати цю інформацію.

Реакція мережі

Користувачів фейсбуку обурило побачене на відео, більшість з них засуджують дії жінки. Водночас є й такі, які не вбачають в цьому нічого поганого.