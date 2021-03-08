У Києві дитина гралася на крижині, а мати чекала на березі: мережу обурило відео

8 березня 2021 , 22:15
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Джерело:

фейсбук-сторінка "Київ Оперативний"

На Русанівці, що у Києві, трапився курйозний інцидент. Мама дозволила доньці бавитися на крижині, а сама чекала її на березі.

Це помітили очевидці, відповідне відео опублікували у мережі 8 березня. Користувачі фейсбуку обурені таким вчинком.

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На відео видно, що жінка чекає дитину на березі. Крім цього, ймовірно, вона у цей час ще й користувалася телефоном – розмовляла з кимось.

Дитина бавиться на крижині у Києві: відео з фейсбук-сторінки "Київ Оперативний"


Зауважимо, те, що на цих кадрах саме мати дитини – лише припущення автора відео. 24 канал не може підтвердити або спростувати цю інформацію.

Реакція мережі

Користувачів фейсбуку обурило побачене на відео, більшість з них засуджують дії жінки. Водночас є й такі, які не вбачають в цьому нічого поганого.

  • "Вона з телефоном, а дитина сама по собі. Горе, а не мати";
  • "Я б викликала поліцію та показала відео";
  • "Немає слів, мати року";
  • "А що, якщо це няня? Або дитину скинули на родичів?";
  • "Я виріс на цих кригах на Русанівському каналі. Ніякого криміналу не бачу";
  • "У нас на Русанівці взагалі люблять гуляти по льоду в плюсову погоду".