У Києві в дитсадку знайшли рецидивіста Галілейського: спав у душі

У Києві чоловік з прізвищем Галілейській пробрався вночі в один з дитячих садочків, щоб переночувати. Для цієї місії він обрав душову кімнату.

Джерело: "Київ Оперативний"

Волоцюга заліз у приміщення через вікно та влаштувався просто на підлозі, але зранку його потурбували – викликали охоронців та поліцію. Правоохоронці не знайшли підстав для його затримання та відпустили чоловіка.

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А звати його Ігор Віталійович Галілейській – він неодноразово був судимий за крадіжки, поєднані із проникнення у житло.

У коментарях люди обурюються діями поліції – мовляв, не варто було відпускати волоцюгу. Проте в кримінальному кодексі України йдеться лише про незаконне проникнення до житла або іншого володіння особи – порушення недоторканості житла.

Статті 162 КК та 233 КПК не передбачають відповідальності за проникнення у комунальні або державні заклади – от якби Галілейській щось вкрав, то була б інша справа.