На Позняках у Києві на дитячому майданчику знайшли мертвим молодого чоловіка: фото
Надзвичайний інцидент стався у дворі будинку на вулиці Мишуги в одному з найбільш густонаселених районів Києва 30 березня. Перехожі побачили на дитячому майданчику чоловіка, який втратив свідомість.
Джерело:24 канал
Медики, які прибули на виклик, лише констатували смерть чоловіка. На місці події працювали слідчі поліції.
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Що відомо про смерть чоловіка на дитячому майданчику в Києві
- Чоловіка, який помер близько 16:00 30 березня на дитячому майданчику на вулиці Мишуги, 8, побачили перехожі. Саме вони звернулися до поліції та лікарів швидкої.
- Попри перебування разом із небіжчиком, дітлахи продовжують гратися на майданчику ніби нічого не сталося.
- Поліцейські, що приїздили на виклик, не знайшли на тілі жодних ознак насильницької дії. Що саме сталося з ним, з'ясують експерти.
За фактом події поліцейські відкриють кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство та із позначкою про природну смерть. Згідно з Кримінальним кодексом, провадження мають закрити у випадку, якщо патологоанатоми підтвердять інформацію про те, що інцидент не пов'язаний з вбивством.
Особу померлого правоохоронці поки що не встановили.
Зараз правоохоронці чекають на приїзд служби, яка забере тіло померлого з дитячого майданчика.
Діти спокійно гралися поряд з небіжчиком / Фото dtp.kiev.ua
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