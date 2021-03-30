На Позняках у Києві на дитячому майданчику знайшли мертвим молодого чоловіка: фото

Надзвичайний інцидент стався у дворі будинку на вулиці Мишуги в одному з найбільш густонаселених районів Києва 30 березня. Перехожі побачили на дитячому майданчику чоловіка, який втратив свідомість.

Медики, які прибули на виклик, лише констатували смерть чоловіка. На місці події працювали слідчі поліції.

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Як повідомили 24 каналу у пресслужбі поліції Києва, за попередніми даними, померлому на вигляд до 40 років.

Що відомо про смерть чоловіка на дитячому майданчику в Києві

Чоловіка, який помер близько 16:00 30 березня на дитячому майданчику на вулиці Мишуги, 8, побачили перехожі. Саме вони звернулися до поліції та лікарів швидкої.

Попри перебування разом із небіжчиком, дітлахи продовжують гратися на майданчику ніби нічого не сталося.

Поліцейські, що приїздили на виклик, не знайшли на тілі жодних ознак насильницької дії. Що саме сталося з ним, з'ясують експерти.

За фактом події поліцейські відкриють кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство та із позначкою про природну смерть. Згідно з Кримінальним кодексом, провадження мають закрити у випадку, якщо патологоанатоми підтвердять інформацію про те, що інцидент не пов'язаний з вбивством.

Особу померлого правоохоронці поки що не встановили.

Зараз правоохоронці чекають на приїзд служби, яка забере тіло померлого з дитячого майданчика.



Діти спокійно гралися поряд з небіжчиком / Фото dtp.kiev.ua