У Києві на дитячому майданчику знайшли розбиті ртутні термометри
На дитячому майданчику знайшли небезпечне сміття / КАРС
У Києві в Оболонському районі просто на дитячому майданчику знайшли 6 розбитих ртутних термометрів. Люди припускають, що небезпечний непотріб викинув медичний заклад.
Джерело:КАРС
Такий висновки зробили користувачі соцмереж, бо сміття було загорнуте у бахилу.
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Втім, наразі невідомо хто підкинув такі небезпечні штуки на дитячий майданчик.
Знайдені термометри / Фото КАРС
Рятувальники Київської аварійно-рятувальної служби загрозу ліквідували.
Що робити, якщо розбився ртутний термометр:
- не можна збирати ртуть пилососом, віником, або ганчіркою;
- необхідно вивести з приміщення незалучених у прибиранні людей, а також дітей тварин, закрити кімнату, де розбився градусник, відкрити вікно, не створюючи при цьому протяг;
- При збиранні обов'язково використовувати гумові рукавички.
Більш детально з правилами поведінки і прибирання розбитого градусника можна ознайомитися на сайті КАРС.
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