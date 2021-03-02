У Києві в Оболонському районі просто на дитячому майданчику знайшли 6 розбитих ртутних термометрів. Люди припускають, що небезпечний непотріб викинув медичний заклад.

Такий висновки зробили користувачі соцмереж, бо сміття було загорнуте у бахилу. Читайте також Не тільки на касах: у Київському метро з'явилися дефібрилятори – фото Втім, наразі невідомо хто підкинув такі небезпечні штуки на дитячий майданчик. Знайдені термометри / Фото КАРС Рятувальники Київської аварійно-рятувальної служби загрозу ліквідували. Що робити, якщо розбився ртутний термометр: не можна збирати ртуть пилососом, віником, або ганчіркою;

необхідно вивести з приміщення незалучених у прибиранні людей, а також дітей тварин, закрити кімнату, де розбився градусник, відкрити вікно, не створюючи при цьому протяг;

При збиранні обов'язково використовувати гумові рукавички. Більш детально з правилами поведінки і прибирання розбитого градусника можна ознайомитися на сайті КАРС.