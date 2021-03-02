У Києві на дитячому майданчику знайшли розбиті ртутні термометри

Джерело:КАРС
У Києві в Оболонському районі просто на дитячому майданчику знайшли 6 розбитих ртутних термометрів. Люди припускають, що небезпечний непотріб викинув медичний заклад.
Такий висновки зробили користувачі соцмереж, бо сміття було загорнуте у бахилу.
Читайте також Не тільки на касах: у Київському метро з'явилися дефібрилятори – фото
Втім, наразі невідомо хто підкинув такі небезпечні штуки на дитячий майданчик.
Знайдені термометри / Фото КАРС
Рятувальники Київської аварійно-рятувальної служби загрозу ліквідували.
Більш детально з правилами поведінки і прибирання розбитого градусника можна ознайомитися на сайті КАРС.