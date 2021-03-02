У Києві на дитячому майданчику знайшли розбиті ртутні термометри

2 березня 2021 , 09:58
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Джерело:

КАРС

У Києві в Оболонському районі просто на дитячому майданчику знайшли 6 розбитих ртутних термометрів. Люди припускають, що небезпечний непотріб викинув медичний заклад.

Такий висновки зробили користувачі соцмереж, бо сміття було загорнуте у бахилу.

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Втім, наразі невідомо хто підкинув такі небезпечні штуки на дитячий майданчик.

Знайдені термометри / Фото КАРС

Рятувальники Київської аварійно-рятувальної служби загрозу ліквідували.

Що робити, якщо розбився ртутний термометр:

  • не можна збирати ртуть пилососом, віником, або ганчіркою;
  • необхідно вивести з приміщення незалучених у прибиранні людей, а також дітей тварин, закрити кімнату, де розбився градусник, відкрити вікно, не створюючи при цьому протяг;
  • При збиранні обов'язково використовувати гумові рукавички.

Більш детально з правилами поведінки і прибирання розбитого градусника можна ознайомитися на сайті КАРС.