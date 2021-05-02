У церкві в Києві дівчата задували свічки, курили вейп і розпивали алкоголь – відео

Декілька дівчат у центрі Києва вирішили розважитися у церкві Різдва Христового в ніч на Великдень. Вони курили, розпивали алкоголь у храмі і задували свічки.

Свої "подвиги" дівчата публікували у своїх соцмережах. Влаштувати їх вони вирішили у церкві Різдва Христового на Подолі.

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"Розваги" дівчат у храмі

Те, що робили, дівчата знімали на відео для своїх соцмереж. У телеграм-каналі з'явився стислий змонтований ролик із фрагментів "діяльності" дівчат з різних акаунтів.

Почалося усе з того, що одна з дівчат зайшла до церкви, співаючи "Санта Марія". Вочевидь, вона перекривлювала оду "Аве Марія". Вона підійшла до однієї з працівниць церкви і спитала, чи можна посвятити "кулічі". Надалі дівчина почала підходити до церковних підсвічників і задувала свічки.

Опісля дівчата стали фотографуватися у зухвалих позах, одна з них курила вейп, інша знімала відео з келихом у руці. Закінчилося відео тим, що одна з дівчат голосно почала кричати, об щось вдарившись. Вона іронічно заявила посеред крику "Ау, це бог".

Дівчата курили у церкві, задували свічки і розпивали алкоголь – дивіться відео

У коментарях користувачі обурюються такій поведінці дівчат. Зазначають: так себе поводити не можна не те, щоб у церкві, а й загалом – будь-де. Люди обурюються, що дівчата невиховані та жахливо себе поводять.



Як відреагували користувачі на таку поведінку дівчат / Скриншот



Хтось найперше звернув увагу на зовнішність дівчат / Скриншот