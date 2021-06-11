Дівчина жива, але ймовірно отримала перлом ніг. Її забрала карета швидкої допомоги.
Читайте також Санітарів та машин не вистачає: у Києві тіла померлих можуть лежати на вулиці годинами
Трамвай підіймали краном
Аби врятувати людину, довелося викликати спецтехніку й підіймати трамвай. Рух трамваїв був призупинений.
На місці інциденту працюють правоохоронці. У "Київпастрансі" поки не прокоментували цю ситуацію.
У Києві дівчина потрапила під трамвай: відео 18+
Також у мережі опублікували як на місце приїхав кран.
Інші випадки
У середу, 9 червня, в одному з житлових багатоповерхових будинків Києва обірвався ліфт. Унаслідок інциденту загинув чоловік, ймовірно, монтажер.
У Києві: на Окружній позашляховик влетів у фуру з трубами.