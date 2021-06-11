Дівчина жива, але ймовірно отримала перлом ніг. Її забрала карета швидкої допомоги.

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Трамвай підіймали краном

Аби врятувати людину, довелося викликати спецтехніку й підіймати трамвай. Рух трамваїв був призупинений.

На місці інциденту працюють правоохоронці. У "Київпастрансі" поки не прокоментували цю ситуацію.

У Києві дівчина потрапила під трамвай: відео 18+

Також у мережі опублікували як на місце приїхав кран.

Інші випадки

У середу, 9 червня, в одному з житлових багатоповерхових будинків Києва обірвався ліфт. Унаслідок інциденту загинув чоловік, ймовірно, монтажер.

У Києві: на Окружній позашляховик влетів у фуру з трубами.