У Києві дівчина потрапила під трамвай: йшла по рейках й розмовляла телефоном

У Києві у Дніпровському районі на бульварі Ярослава Гашека 11 червня дівчина впала під трамвай. Свідки події кажуть, що вона послизнулася.

Дівчина жива, але ймовірно отримала перлом ніг. Її забрала карета швидкої допомоги.

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Трамвай підіймали краном

Аби врятувати людину, довелося викликати спецтехніку й підіймати трамвай. Рух трамваїв був призупинений.

На місці інциденту працюють правоохоронці.

У Києві дівчина потрапила під трамвай: відео 18+

Також у мережі опублікували як на місце приїхав кран.

Коментар "Київпастрансу"

У підприємстві повідомили, що жінка переходила дорогу в недозволеному місці.

Вона йшла по рейках і при цьому розмовляла по телефону. Жінка посковзнулася і впала під трамвай. Її затягнуло під нього,

– розповіли в КП.

Інші випадки

У середу, 9 червня, в одному з житлових багатоповерхових будинків Києва обірвався ліфт. Унаслідок інциденту загинув чоловік, ймовірно, монтажер.

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