Розмовляла по телефону і потрапила під бетонозмішувач: жахлива ДТП у Києві – відео 18+

У Києві декілька днів тому сталась ДТП за участю пішохода та бетонозмішувача. На вулиці Івана Сірка дівчина розмовляла по телефону, переходячи дорогу, саме тоді на неї наїхала машина. У поліції кажуть, попри те, що потерпіла була неуважною через ґаджет, дорогу вона переходила на "зебрі" або зовсім прблизу, отож, хто винен – ще слід розібратись.

Відео інциденту оприлюднив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький. Він наголосив, що дівчину, яка опинилась прямо під машиною, одразу доставили у лікарню з травмами.

Читайте також Проїхав на даху майже 100 метрів: у Києві трапилась карколомна ДТП з іномарками – фото, відео

ДТП сталась на "зебрі" або поблизу неї

У поліції зазначили, що попри те, що часто ДТП виникає через використання гаджетів під час руху, тут ситуація інша. Адже група, яка виїхала на місце аварії, з'ясувала, що дівчина таки йшла по пішохідному переходу або поруч з ним. Остаточні дані встановлять під час розслідування.

У поліції нагадали, що забороняється пішоходу:

переходити проїзну частину поза пішохідним переходом, якщо є розділювальна смуга або дорога має чотири і більше смуг для руху в обох напрямках, а також у місцях, де встановлено огородження;

виходити на проїзну частину, не впевнившись у відсутності небезпеки для себе та інших учасників руху;

раптово виходити, вибігати на проїзну частину, в тому числі на пішохідний перехід;

затримуватися і зупинятися на проїзній частині, якщо це не пов'язано із забезпеченням безпеки дорожнього руху.

Дивіться відео наїзду на пішохода / Відео 18+: