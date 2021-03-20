У Києві дівчина вистрибнула з 35 поверху будинку: смерть настала миттєво
У Києві дівчина стрибнула з 35 поверху житлового будинку. Трагедія сталась 20 березня за адресою Харківське шосе, 19.
Джерело:Телеграм dtp.kiev.ua
Померла вистрибнула з квартири, яка розміщена в житловому комплексі "Мега-Сіті". Дівчина загинула на місці.
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Під час падіння вона пробила дах прибудови, розміщеної на території багатоповерхівки.
Як повідомляє телеграм-канал dtp.kiev.ua, смерть від падіння з 35 поверху настала миттєво.
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Наразі поліція не розголошує дані загиблої дівчини. Також невідомо, чому саме померла скоїла самогубство. Слідство працює над встановленням причини.
"На місці працює поліція, медики і СОГ (слідчо-оперативна група – 24 канал)", – інформує "ДТП. Киев".
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