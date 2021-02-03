У Києві 4-рчну дівчинку нагородили орденом "За добру справу": врятувала від пожежі – фото

У Києві пожежники вирішили відзначити маленьку Поліну, яка помітила пожежу в одній з квартир на Лівому березі. Завдяки спостережливості 4-річної дівчинки вдалося запобігти лиху й врятувати кота.

Джерело: ДСНС

Поліна під час прогулянки з мамою помітила в вікні “дивні вогники” і вони разом зателефонували до пожежної частини. Так вдалось ліквідувати пожежу.

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Подібні випадки – рідкість і саме тому ми вирішили зустрітись з дівчинкою-героєм та особисто віддячити їй за уважність та кмітливість. Колектив 19-ї Державної пожежно-рятувальної частини віддячили малечі смаколиками та цінними подарунками. Не забули і провести невеличку екскурсію пожежною частиною, аби ближче ознайомити Поліну з рятувальною справою,

– розповіли рятувальники.

Також юну героїню нагородили орденом “За добру справу”.

Раніше сайт 24 каналу писав про те, що пожежники у Києві вартували кота від погибелі. Так це якраз був той випадок, коли 4-річна Поліна помітила вогонь у квартирі.