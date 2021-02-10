Навчання у школах Києва 11 та 12 лютого проводитимуться у дистанційному режимі. Дитячі садочки просто не працюватимуть.

Як зазначив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський, рішення про зачинення шкіл та дитячих садочків було прийнято через прогноз про суттєве погіршення погодних умов.

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Представник влади також звернувся до керівництва держустанов і приватних компаній із закликом врахувати батькам відсутність на робочому місці як дистанційну роботу.

Значно розвантажать транспортну систему

За словами чиновника, загальна кількість педагогів та учнів у Києві – майже 500 тисяч осіб. Тож, якщо викладачі та школярі залишаться вдома, транспортна система буде серйозно розвантажена.

Припинення очного навчання на два дні стане реальним розвантаженням столичних автошляхів. Останні дні техніка та комунальники працюють на межі можливостей, але негода не відступає і, на жаль, прогноз на найближчі дні – невтішний. Педагогічні колективи готові на найближчі два дні організувати навчання в дистанційному режимі,

– зазначив Мондриївський.