Стукали у двері: у Києві до квартири власника каналу "НАШ" Мураєва прийшли активісти
У Києві "у гості" до Мураєва прийшли націоналісти / "Новое время"
У Києві до будинку на Подолі, де начебто мешкає власник проросійського телеканалу "НАШ" Євгеній Мураєв, 15 лютого прийшли активісти. Вони навіть стукали у двері квартири, але їм чомусь ніхто не відкрив.
Джерело:"Новое время"
Протестуючі написали на стіні фарбою з балончика "Сусід – окупант" і пішли.
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Біля під'їзду учасники акції в мегафон звернулися до мешканців будинку, розповіли, навіщо прийшли і вибачилися за незручності.
Протестуючі запалили фаєри і скандували "Мураєв, вали в Москву" і "Закрийте рупор ФСБ". Після чого розійшлися.
У Києві до квартири власника каналу "НАШ" Мураєва прийшли з протестом: дивіться фото
- 4 лютого, в Києві під будівлею телеканалу НАШ пройшла акція протесту, учасники якої вимагали закрити канал. В ході акції сталася бійка між протестувальниками і співробітниками телеканалу.
- 2 лютого президент України Володимир Зеленський затвердив рішення РНБО про запровадження санкцій щодо народного депутата "ОПЗЖ" Тараса Козака, а також проросійських телеканалів "112 Україна", ZIK та NewsOne – їх контролював Віктор Медведчук.
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