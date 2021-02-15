У Києві до будинку на Подолі, де начебто мешкає власник проросійського телеканалу "НАШ" Євгеній Мураєв, 15 лютого прийшли активісти. Вони навіть стукали у двері квартири, але їм чомусь ніхто не відкрив.

Протестуючі написали на стіні фарбою з балончика "Сусід – окупант" і пішли. Читайте також У Києві СБУ впіймала "політтехнолога": займався антиукраїнською пропагандою на Донбасі Біля під'їзду учасники акції в мегафон звернулися до мешканців будинку, розповіли, навіщо прийшли і вибачилися за незручності. Протестуючі запалили фаєри і скандували "Мураєв, вали в Москву" і "Закрийте рупор ФСБ". Після чого розійшлися. У Києві до квартири власника каналу "НАШ" Мураєва прийшли з протестом: дивіться фото 4 лютого, в Києві під будівлею телеканалу НАШ пройшла акція протесту, учасники якої вимагали закрити канал. В ході акції сталася бійка між протестувальниками і співробітниками телеканалу.

2 лютого президент України Володимир Зеленський затвердив рішення РНБО про запровадження санкцій щодо народного депутата "ОПЗЖ" Тараса Козака, а також проросійських телеканалів "112 Україна", ZIK та NewsOne – їх контролював Віктор Медведчук.