Стукали у двері: у Києві до квартири власника каналу "НАШ" Мураєва прийшли активісти

19:09

У Києві до будинку на Подолі, де начебто мешкає власник проросійського телеканалу "НАШ" Євгеній Мураєв, 15 лютого прийшли активісти. Вони навіть стукали у двері квартири, але їм чомусь ніхто не відкрив.