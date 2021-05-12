У Києві до вечора обмежать рух транспорту на Михайлівській площі: схема проїзду

Працівники Київавтодору проводять ремонтні роботи на проїзній частині Михайлівської площі. Через це 12 травня проїзд цією ділянкою вимушено обмежили.

Як зазначили посадовці комунального підприємства, ремонтні роботи пов'язані з поточним плановим оновленням проїзної частини. Дорожники збираються оновити бруківку на ділянці між вулицями Великою Житомирською та Михайлівською.

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Коли у Києві відновлять рух Михайлівською площею

У Київавтодорі кажуть, що всі заплановані ремонтні роботи мають закінчитися до настання години пік. Обмеження на рух транспорту мають скасувати о 17:00 12 травня.



Схема ремонтних робіт між Великою Житомирською та Михайлівською вулицями / Ілюстрація Київавтодору

Через ремонт дорожнього покриття поблизу з Михайлівською площею утворилися неабиякі затори. Водіям доводиться об'їжджати місце, де працюють комунальники, через що навантаження на інші дороги значно збільшилося.



Затори у Києві через ремонт на Михайлівській площі / Скриншот Google maps

Наразі комунальники столиці проводять досить масштабні ремонтні роботи на багатьох важливих транспортних ділянках Києва. Зокрема дорожники працюють на проспекті Степана Бандери, Великій Кільцевій дорозі, шляхопроводі на вулиці Бойчука, Борщагівській вулиці та за іншими адресами.