У Києві до вечора обмежать рух транспорту на Михайлівській площі: схема проїзду

Працівники Київавтодору проводять ремонтні роботи на проїзній частині Михайлівської площі. Через це 12 травня проїзд цією ділянкою вимушено обмежили.
Як зазначили посадовці комунального підприємства, ремонтні роботи пов'язані з поточним плановим оновленням проїзної частини. Дорожники збираються оновити бруківку на ділянці між вулицями Великою Житомирською та Михайлівською.
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Коли у Києві відновлять рух Михайлівською площею
У Київавтодорі кажуть, що всі заплановані ремонтні роботи мають закінчитися до настання години пік. Обмеження на рух транспорту мають скасувати о 17:00 12 травня.
Схема ремонтних робіт між Великою Житомирською та Михайлівською вулицями / Ілюстрація Київавтодору
Через ремонт дорожнього покриття поблизу з Михайлівською площею утворилися неабиякі затори. Водіям доводиться об'їжджати місце, де працюють комунальники, через що навантаження на інші дороги значно збільшилося.
Затори у Києві через ремонт на Михайлівській площі / Скриншот Google maps