Попри посилення карантину, у Києві дозволили працювати ковзанкам. Однак їхні організатори зобов'язані забезпечити дотримання певних умов.

Новорічні локації у Києві припинили роботу на час локдауну. Про це нагадує пресслужба Держпродспоживслужби.

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Однак ковзанки можуть й надалі працювати.

Яких умов слід дотримуватися

організатори ковзанок та атракціонів на відкритому повітрі повинні забезпечити дотримання дистанції між відвідувачами у 1,5 метра;

на ігрових майданчиках водночас не повинні перебувати більш ніж 20 людей.

Водночас заборонена робота святкових концертів, ярмарків, зокрема й продуктових.

Контролюють дотримання киянами та гостями міста протиепідемічних заходів та обмежень Національна поліція, Держпродспоживслужба та "Муніципальна охорона".

Нагадаємо, в Україні діє локдаун через епідемію коронавірусу. Додаткові обмеження ввели у низці сфер з 8 січня до 24 січня. Детальніше про заборони, їхні порушення, а також ставлення до жорсткого карантину – за посиланням.



Карантин в Україні / Інфографіка 24 каналу