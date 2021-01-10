У Києві дозволили роботу ковзанок: які умови
У Києві дозволили роботу ковзанок: які умови / Фейсбук Держпродспоживслужби
Попри посилення карантину, у Києві дозволили працювати ковзанкам. Однак їхні організатори зобов'язані забезпечити дотримання певних умов.
Новорічні локації у Києві припинили роботу на час локдауну. Про це нагадує пресслужба Держпродспоживслужби.
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Однак ковзанки можуть й надалі працювати.
Яких умов слід дотримуватися
- організатори ковзанок та атракціонів на відкритому повітрі повинні забезпечити дотримання дистанції між відвідувачами у 1,5 метра;
- на ігрових майданчиках водночас не повинні перебувати більш ніж 20 людей.
Водночас заборонена робота святкових концертів, ярмарків, зокрема й продуктових.
Контролюють дотримання киянами та гостями міста протиепідемічних заходів та обмежень Національна поліція, Держпродспоживслужба та "Муніципальна охорона".
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