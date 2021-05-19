У Києві запустили в небо прапор Ізраїлю: тепер компанії Dronarium погрожують

У Києві компанія Dronarium запустила у небо 40-метровий прапор Ізраїлю – так вони вирішили підтримати цю країну й привітати її з днем незалежності. Втім, не всім сподобалась така акція – на адресу власника компанії посипались погрози.

Про це повідомили на сторінці компанії у фейсбуці. Буцімто невідомі пишуть Руслану Беляєву повідомлення й погрожують з ним розібратися, також у соцмережах була поширена інформація із закликом атаки на Dronarium.

До теми ХАМАС відмовився припинити обстріли Ізраїлю

Поргози від ХАМАС

В компанії повідомили, що вони зіткнулися з погрозами від так званих представників пресцентру ХАМАС.

Були спроби зламати наш телеграм канал та сайт,

– заявили у Dronarium.

Власник компанії звернувся у поліцію.

За що погрожують

Нагадаємо, що 14 травня Dronarium прикріпила до дрона величезний, 40-метровий прапор Ізраїлю й запустили його над Києвом. Про це писали на сайті 24 каналу.