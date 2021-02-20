У Києві на Дружби народів посеред дня загорілося авто: почалися проблеми з рухом – відео
У Києві на бульварі Дружби народів загорівся легковик. У результаті почалися ускладнення руху. Також тимчасового перестали працювати тролейбуси.
Джерело:Пресслужба Патрульної поліції Києва
Відомо, що загорівся автомобіль Mazda. Іницдент трапився біля заправної станції Socar надвечір 20 лютого.
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Докладніше
- Спершу було ускладнено рух від мосту Патона у напрямку Печерського мосту.
- За деякий час – у бік станції метро Деміївська. Причина – обрив тролейбусної електромережі. Чи сталося це внаслідок загорання авто – не відомо.
- За останніми даними, рух громадського транспорту відновили.
- Автомобіль, в якому сталося займання, очікує на евакуацію.
- Чи хтось постраждав із людей – у Патрульній поліції Києва не повідомляють.
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Де розташовується бульвар Дружби народів у Києві / Карта
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