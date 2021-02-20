У Києві на Дружби народів посеред дня загорілося авто: почалися проблеми з рухом – відео

Джерело:Пресслужба Патрульної поліції Києва
У Києві на бульварі Дружби народів загорівся легковик. У результаті почалися ускладнення руху. Також тимчасового перестали працювати тролейбуси.
Відомо, що загорівся автомобіль Mazda. Іницдент трапився біля заправної станції Socar надвечір 20 лютого.
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Де розташовується бульвар Дружби народів у Києві / Карта