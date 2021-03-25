У Києві начальник ДСНС Моркотенко дав коту звання майора

У Києві один з начальників частини ДСНС врятував котика й поселив його у власному кабінеті. З кота зробили справжнього рятувальника – пошили йому уніформу й надали навіть звання майора.

Артур Моркотенко побачив допис у фейсбуці, що хтось підкинув котика у під’їзд. Він вирішив врятувати бідолашну тваринку й забрав його на роботу.

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Кіт живе у кабінеті начальника

Котика назвали Чівас й поселили у кабінеті начальника частини спеціальних рятувальних робіт. Коту одразу дали звання майора й пошили спеціальну форму.

Його завдання – ловити мишей. А у вільний від виконання службових обов'язків час котик спить у лотку для паперів та гуляє частиною.

Ми переконані, що такі історії та вчинки варті суспільної уваги, адже це неабияк надихає та не дає зневіритись у буденності,

– пише пресслужба ДСНС.

У Києві начальник ДСНС дав коту звання майора:

Фото Ксенії Невенченко та Артура Моркотенко